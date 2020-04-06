Arad: Peste 1.000 de litri dezinfectați produși în laboratoarele UAV Arad, donați celor care luptă în prima linie cu noul coronavirus din vestul țării 

Peste 1.000 de litri de dezinfectați produși în laboratoarele Universității Aurel Vlaicu din Arad (UAV Arad) au fost donați spitalelor din Arad, Timiș și Caraș-Severin, dar polițiștilor, jandarmilor, polițiștilor de frontieră din vestul țării implicați în lupta cu pandemia de COVID-19.

Dezinfectantul este produs chiar decătre cadrele didactice, iar banii necesari materiei prime au fost strânși din donații.Dacă la început au produs zeci de litri de dezinfectant, cadrele didactice dincadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad au ajuns acum la peste 1.000 de litri.Dezinfectantul este produs decătre profesorii din cadrul Institutului de Cercetare -Dezvoltare - Inovare în Științe Tehnice și Naturale de la universitatea de stat din Arad."În două săptămâni am reușit să producem în laboratoarele institutului 1000 de litri de dezinfectant pentru mâini. Produsul respectă recomandările OMS și, în plus, folosim pentru prepararea lui și uleiul esențial de lavandă produs și analizat în laboratoarele noastre, produs natural recunoscut pentru calitățile sale antiseptice și antivirale", a declarat directorul Institutului de Cercetare -Dezvoltare - Inovare în Științe Tehnice și Naturale, prof.univ.dr. Lucian Copolovici.Producerea dezinfectantului a fost destul de complicată.Suma pentru achiziționarea substanțelor necesare producerii dezinfectantului a fost obținută în urma implicării cadrelor didactice și a arădenilor care au donat bani în contul Asociației pentru Management și Cercetare în Științe Socio-Umane, asociație a Universității „Aurel Vlaicu" din Arad."Mulțumim celor care au donat și care au făcut posibilă achiziționarea materiei prime pentru prepararea a peste 1000 de litri de dezinfectant. Atâta timp cât vom avea fondurile necesare pentru materia prima, vom continua să producem dezinfectant. Colegii de la Institutul de Cercetare și Inovare sunt pregătiți să muncească atât cât va fi nevoie și vom continua să oferim celor implicați în lupta împotriva Covid 19, dezinfectantul necesar", a declarat rectorul UAV, prof.univ.dr Ramona Lile.Cei care doresc să se implice în această acțiune pot dona în contul deschis pentru Asociația pentru Management și Cercetare în Științe Socio-Umane. Mai multe informații găsiți pe pagina de internet și contul de facebook al Universității Aurel Vlaicu. CUI 36671198 Contul: RO05BTRLRONCRT0P17803501.