Arad: Testările propriu-zise pentru depistarea infecției cu noul coronavirus încep joi la Arad

La Arad au început primele probe-test pentru noul coronavirus, dupăce primul aparat de testare care a ajuns în județ. Real Time PCR tip Bioneer, a fost montat în laboratorul Direcției de Sănătate Publică Arad în termen de doar 24 de ore de la livrare, cu ajutorul specialiștilor din partea firmei producătoare, a anunțat Prefectura Arad.

Probele-test continuă miercuri toată ziua, urmând ca începând de joi să înceapă testările propriu-zise pentru depistarea infecției cu noul coronavirus. Aparatul are o capacitate maximă de până la 160 de teste pe zi.În cursul zilei de joi va ajunge la Arad încă un aparat Real Time PCR pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus, complet echipat, achiziționat din fonduri ale Ministerului Sănătății, Județului Arad și din sponsorizări. Acest aparat va fi montat în clădirea unde a funcționat laboratorul de anatomie patologică din cadrul fostului Spital Municipal Arad.De asemenea, în perioada următoare vor ajunge și celelalte componente ale aparatului Real Time PCR primit de la compania de stat Unifarm. Aradul va avea, astfel, trei aparate PCR funcționale care vor asigura capacitatea de testare necesară.