Ce pedeapsă riscă Cristiano Bergodi în urma scandalului cu jucătorii de la CFR Cluj
Bergodi, sancționat dur
Cristiano Bergodi ar putea primi o suspendare de până la 12 luni, potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal.
Tehnicianul în vârstă de 61 de ani a sărit la bătaie la finalul derby-ului de sâmbătă seară dintre CFR Cluj și U Cluj.
Imediat după fluierul final, antenorul italian a mers și l-a confruntat pe Andrei Cordea, fiind stăpânit cu greu de către jucătorii lui U Cluj. Bergodi l-a lovit pe Muhar, căruia i-a înfipt mâna în gât.
Acum, potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal, Cristiano Bergodi se poate alege cu o suspendare de pâna la 12 luni pentru comportamentul arătat la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj.
Articolul 57 | Loviri sau alte violențe. Altercația
Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.
Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată.
Conform definițiilor regulamentului, Cristiano Bergodi este încadrat ca „oficial”, deci acesta poate fi sancționat cu o suspendare de până la 12 luni.
CFR Cluj s-a impus în derby-ul cu U Cluj din etapa #26 a Ligii 1 cu 3 la 2.
