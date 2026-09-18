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Cristiano Ronaldo, convocat din nou la naționala Portugaliei! Jorge Jesus îl cheamă pentru campania din Liga Națiunilor

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 18:40

Noul selecționer Jorge Jesus l-a inclus în lotul de 25 de jucători pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, în condițiile în care atacantul lui Al-Nassr urmărește în continuare obiectivul de a ajunge la 1.000 de goluri în carieră.

Convocarea vine după ce Ronaldo a lăsat deschisă posibilitatea retragerii din fotbalul internațional. Portughezul a confirmat că Mondialul din 2026 a fost ultimul său turneu final, însă nu a anunțat o retragere imediată de la echipa națională.

Jorge Jesus a decis să-l păstreze în lot și a subliniat că forma sportivă va fi criteriul principal pentru selecție. „Cristiano este un jucător ca toți ceilalți”, a transmis selecționerul, explicând că experiența și palmaresul său nu îi garantează automat un loc în echipa de start.

21 de goluri până la borna 1.000

Ronaldo are în prezent 979 de goluri înscrise pentru club și națională, potrivit datelor citate de presa sportivă portugheză. Astfel, îi mai sunt necesare 21 de reușite pentru a atinge pragul de 1.000.

Jorge Jesus consideră însă că este mai probabil ca Ronaldo să atingă această bornă la Al-Nassr decât în tricoul Portugaliei, având în vedere numărul mai mare de partide disputate la echipa de club.

Patru meciuri în Liga Națiunilor

Portugalia va începe noua ediție a Ligii Națiunilor pe 24 septembrie, împotriva Țării Galilor. Urmează două confruntări cu Norvegia, pe 27 septembrie și 4 octombrie, precum și partida din deplasare cu Danemarca, programată pe 1 octombrie.

Lotul lui Jorge Jesus îi mai include pe Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Félix și Rafael Leão. Printre noutăți se află portarul Samuel Soares, fundașul Nuno Tavares, mijlocașul João Palhinha și atacantul Fábio Silva.

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