Criză la Real Madrid după eșecul cu Celta! Ionuț Radu, erou absolut pe Bernabéu

Portalul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Andrei Radu o notă impresionantă, 8,7, declarându-l omul meciului după prestația de la Madrid.

Ionuț Radu, zid pentru Celta în prima parte

Real Madrid a dominat copios prima repriză a duelului cu Celta Vigo pe Bernabéu, însă paradele extraordinare ale portarului român au împiedicat deschiderea scorului. Deși Los Blancos au ținut mingea în proporție de 62% și au trimis nu mai puțin de 11 șuturi spre poarta galicienilor, tabela a rămas intactă, notează news.ro.

Celta a lovit de două ori prin Williot Swedberg, în timp ce Real a avut de suferit: Éder Militão a ieșit accidentat încă din prima repriză, iar Fran García și Álvaro Carreras au fost eliminați. Conform ESPN, madrilenii au coborât la patru puncte în spatele Barcelonei, iar presiunea asupra lui Alonso crește, având în vedere că Real are o singură victorie în ultimele cinci partide de campionat.

Alonso, nemulțumit de arbitraj și cere reacție imediată

„Suntem supărați, nu acesta a fost meciul sau rezultatul pe care ni-l doream. Accidentarea lui Militão ne-a afectat și a fost greu să ne revenim. Am încercat să ajustăm lucrurile, dar nu a fost jocul pe care îl voiam. Trebuie să mergem mai departe cât mai repede, mai este mult din campionat, iar miercuri avem meciul cu City în Liga Campionilor, pentru a reacționa și a scăpa de gustul amar”, a spus Alonso după meci.

Deși succesul din runda precedentă cu Athletic Club părea să fi readus liniștea în vestiar, eșecul contra Celtei marchează un nou pas înapoi pentru madrileni.

„Nu a fost ceea ce speram. Plănuisem să jucăm într-un ritm bun, dar ne-au lipsit multe… Aproape că am jucat cel mai bine cu 10 oameni. La început, nu a mers cum voiam. Trebuie să arătăm altă față miercuri. Nu mi-a plăcut arbitrajul. Cu cartonașul pentru Álvaro [Carreras], nu știu, a fost foarte discutabil. Arbitrul s-a grăbit. Nu mi-a plăcut, lucrurile au scăpat de sub control”, a afirmat tehnicianul madrilen.