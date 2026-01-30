Denis Alibec pleacă de la FCSB. Semnează astăzi cu altă echipă

Gigi Becali a confirmat că actele vor fi semnate astăzi

Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la FCSB, este tot mai aproape de a reveni la Farul, după doar jumătate de sezon în tricoul roș-albastru. Gigi Becali a confirmat că actele vor fi semnate astăzi.

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Becali a spus că e posibil să mai meargă la Constanța și alți fotbaliști.

„Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei pe Alibec, Gică îl mai face, îl mai drege. Îl lăsăm liber. Ne-am înțeles, mâine (vineri) face actele. Ei vor să îl bage duminică să joace. Facem contract de transfer. Am zis că Alibec va juca acolo, poate să ne ajute cu adversarii noștri”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.