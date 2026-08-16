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Sport· 1 min citire
Fotbal: Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă
Oțelul Galați - Universitatea Craiova 1-1
Publicat16 aug. 2026, 21:09
Sursărealitatea.net
Oţelul Galaţi a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.
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