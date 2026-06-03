Marea dorință a lui Gică Hagi, după primul meci de la revenirea ca selecţioner

Sursă: realitatea.net

Echipa naţională a României a terminat la egalitate marţi seara, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Georgiei, într-un amical disputat la Tbilisi.

A fost primul meci de la revenirea lui Gheorghe Hagi la naţională

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, marţi seară, că este mulţumit de prestaţia jucătorilor României la meciul cu Georgia. El a adăugat că este fericit că se află la echipa naţională.

„Obiectivul numărul 1 a fost ca eu să-i cunosc pe ei şi ei pe mine. Am 4-5 zile de când lucrăm împreună, am încercat să facem un plan.

În prima repriză au interpretat foarte bine, în partea a doua au scăzut, dar per total sunt mulţumit. Mă gândesc la următorul meci.

Ţara Galilor este o echipă agresivă, trebuie să găsim formula. Aioani este un portar talentat, sper să treacă peste această problemă.

O să fie schimbări, trebuie să facem o echipă competitivă, jucăm acasă, trebuie să câştigăm.

Acum obiectivul e să-i cunosc, pentru că din septembrie trebuie să obţinem rezultate. În 5 zile câte pot să fac? Per ansamblu sunt mulţumit.

Voi încerca să dau maxim, trebuie să duc România şi echipa la un nivel mai înalt. Acesta este obiectivul. Jucătorii fac un antrenor mare, iar România are jucători. Avem potenţial.

Sunt fericit că sunt la naţională şi sper să-i mulţumesc pe suporteri. E nevoie de succes, te alimentezi, vine fericirea, eşti bucuros, asta vrem să facem”, a spus Hagi, după meci.