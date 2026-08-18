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Sport· 1 min citire
Marius Baciu, după victoria cu FC Botoșani: ”Când trăieşti două din astea, te ia inima”
Marius Baciu
FCSB s-a impus acasă, 3-2, cu FC Botoşani, în etapa cu numărul 5 din Superliga.
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