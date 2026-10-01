Alarmă la UTA! Andrei Dorobanțu s-a accidentat la umăr în meciul României U21

Andrei Dorobanțu s-a accidentat la umăr în România U21 - Finlanda U21. Jucătorul UTA-ei a fost scos pe targă, iar primul diagnostic indică o disjuncție claviculară.
Vești îngrijorătoare pentru UTA Arad. Andrei Dorobanțu, titular în partida dintre România U21 și Finlanda U21, s-a accidentat la umăr în prima repriză și nu a mai putut continua partida. Fotbalistul arădean a fost scos de pe teren pe targă, iar primul diagnostic indică o posibilă disjuncție claviculară.
Andrei Dorobanțu s-a accidentat în România U21 – Finlanda U21
Andrei Dorobanțu a început ca titular partida dintre reprezentativele de tineret ale României și Finlandei, disputată miercuri seară, la Târgoviște.
Fotbalistul legitimat la UTA Arad s-a accidentat în minutul 23, după un duel în urma căruia a acuzat probleme la umăr. A primit îngrijiri medicale timp de aproximativ patru minute, însă nu a mai putut continua meciul și a fost înlocuit.
Fotbalistul UTA-ei, scos de pe teren pe targă
Accidentarea lui Andrei Dorobanțu a părut una serioasă. Spre finalul primei reprize, jucătorul UTA-ei a fost surprins în timp ce era scos din zona terenului pe targă, fiind acoperit cu o pătură și acuzând dureri.
Potrivit informațiilor publicate de ARADON, primul diagnostic este de disjuncție claviculară. Dacă această problemă medicală va fi confirmată, Dorobanțu ar putea lipsi câteva săptămâni de la antrenamente și meciuri.
Probleme pentru UTA Arad
Accidentarea reprezintă o veste importantă și pentru UTA Arad, care ar putea să nu se bazeze pe Andrei Dorobanțu la următoarea partidă de campionat.
Potrivit informațiilor publicate de ARADON, fotbalistul ar putea lipsi inclusiv de la meciul pe care formația arădeană îl va disputa peste aproximativ zece zile la Botoșani. În funcție de gravitatea accidentării și de perioada de recuperare, absența sa ar putea fi de aproximativ o lună.
Accidentarea lui Dorobanțu, o lovitură pentru UTA
Andrei Dorobanțu este unul dintre jucătorii utilizați de UTA Arad, iar o eventuală absență de mai multe săptămâni ar reprezenta o problemă pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea.
Deocamdată, durata exactă a absenței nu este confirmată. Diagnosticul final și perioada de recuperare vor putea fi stabilite după investigațiile medicale.
Pentru UTA, următoarele informații despre starea lui Andrei Dorobanțu sunt așteptate cu interes, mai ales în perspectiva următoarelor partide de campionat.