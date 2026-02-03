Președintele FIFA a sugerat ridicarea interdicției Rusiei de a participa la competiții de fotbal

Ministrul ucrainean de Externe l-a atacat dur: „Un degenerat moral”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că instituția mondială pe care o conduce ar trebui să ridice interdicția impusă echipelor ruse de a participa la competițiile internaționale. În acest context, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a atacat dur pe Infantino, numindu-l „un degenerat moral”.

Interdicția a fost introdusă în februarie 2022, imediat după invazia Rusiei în Ucraina, și se menține în vigoare, cu excepția unor participări limitate ale echipelor de tineret, permise din 2023.

„Trebuie să o facem”, a spus Infantino într-un interviu acordat Sky News, întrebat dacă intenționează să reanalizeze situația Rusiei. „Sunt împotriva interdicțiilor și boicoturilor – ele nu fac decât să creeze mai multă ură”, a adăugat acesta, susținând că ar fi „un semnal pozitiv” ca „fetele și băieții din Rusia” să poată juca din nou în turnee europene.

Declarațiile au provocat o reacție furibundă la Kiev. „679 de fete și băieți ucraineni nu vor mai putea juca niciodată fotbal, Rusia i-a ucis”, a scris Sybiha pe rețelele de socializare. „Și continuă să ucidă, în timp ce degenerați morali propun ridicarea interdicțiilor, deși Rusia refuză să oprească războiul”, a adăugat el.

Gianni Infantino, care a menținut o relație strânsă cu fostul președinte american Donald Trump, i-a oferit acestuia, în decembrie, nou-creatul „Premiu al Păcii FIFA” — un gest considerat în mare parte simbolic, după ce Trump nu a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace, deși a făcut lobby intens pentru el.

FIFA a inaugurat anul trecut un birou în Trump Tower, la New York, și a numit-o pe Ivanka Trump în consiliul unei fundații educaționale cofinanțate din vânzările de bilete pentru Cupa Mondială 2026.

Turneul mondial masculin din această vară va fi găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Gazda principală, SUA, s-a confruntat deja cu apeluri la boicot din partea unor grupuri politice și civice, pe fondul controverselor din jurul politicii externe a administrației Trump.

Rusia a găzduit ultima dată Cupa Mondială de fotbal în 2018.