Program incendiar la CM 2026! Brazilia și Mexic pot obține calificarea, dueluri decisive în toate grupele

Publicat 24 iun. 2026, 09:25 Actualizat 24 iun. 2026, 09:26

Cupa Mondială 2026 programează o zi plină de meciuri decisive în grupele A, B și C, cu echipe importante implicate în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

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