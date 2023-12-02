România a debutat cu o victorie categorică la Campionatul Mondial de handbal feminin

Tricolorele au făcut o primă repriză excelentă, încheiată cu un avans de 19 goluri
Naţionala României a debutat cu o victorie categorică la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 44-19 (25-6) cu Chile, vineri, la Herning (Danemarca), în Grupa E.
Tricolorele au făcut o primă repriză excelentă, încheiată cu un avans de 19 goluri (25-6), dar după pauză au evoluat mult mai relaxat şi formaţia sud-americană a reuşit să marcheze mai mult şi să reducă din diferenţă.
Eliza Buceschi a fost aleasă cea mai bună jucătoare a meciului.
Golurile echipei României au fost marcate de Eliza Buceschi 6, Sonia-Mariana Seraficeanu 5, Lorena-Gabriela Ostase 5, Alexandra Dindiligan 5, Elena-Nicoleta Dincă 4, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Crina-Elena Pintea 3, Alexandra-Diana Badea 3, Nicoleta-Filofteia Balog 2, Bianca-Maria Bazaliu 2, Daria Bucur 2, Cristina Laslo 2, Maria-Claudia Paşcan 1, Andreea-Cristina Popa 1.
Diana Ciucă a reuşit 6 intervenţii (50%), iar Daciana Hosu 4 (24%).
Pentru Chile au înscris Francisca Andrea Parra Parra 4 goluri, Constanza Paul 4, Valeska Andrea Lovera Salas 3, Catalina Francisca Moreno Córdova 2, Gabriela Belén Müller Ruiz 2, Romina Antonia Ramirez Munoz 2, Maura Andrea Álvarez Gyllen 1, Josefa Ignacia Araya Salfate 1.
Meciul a fost arbitrat de chinezoaicele Yufeng Cheng şi Yunlei Zhou.
Vineri va avea şi celălalt meci al grupei, dintre Danemarca şi Serbia.
România va întâlni în următoarele partide Serbia (3 decembrie) şi Danemarca (5 decembrie).
Primele trei clasate în grupe vor obţine calificarea în grupele principale, pe care le vor începe cu punctele acumulate între ele.
România este singura naţională care a participat la toate cele 26 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
România are în palmares un titlul mondial (1962), două medalii de argint (1973, 2005) şi una de bronz (2015). La precedenta ediţie, România s-a clasat pe locul 13. La CM 2023, România are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-7, pentru a putea participa la turneul preolimpic.