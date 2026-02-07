Snoop Dogg a fluturat tricolorul României la Jocurile Olimpice de la Milano - VIDEO
Rapperul se află în Italia ca trimis special al NBC Sports
Rapperul american Snoop Dogg a fluturat steagul României la Cortina, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Sportivii noștri au avut surpriza să se întâlnească în timpul ceremoniei cu americanul care, ca întotdeauna, a fost extrem de binevoitor.
Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper s-a alăturat delegației tricolore într-un gest care a cucerit imediat internetul.
Imaginile surprinse în timpul festivităților care au loc înaintea deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina arată momentul în care Snoop Dogg se întâlnește cu sportivii români în stațiunea Cortina d’Ampezzo.
După o sesiune rapidă de fotografii, sportivii români i-au înmânat artistului un steag tricolor. Vizibil încântat, Snoop Dogg a preluat imediat steagul și a început să-l fluture energic.
Momentul publicat vineri seară pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român a devenit instantaneu viral, adunând zeci de mii de vizualizări și distribuiri în doar câteva ore.
