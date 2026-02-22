SUA, campioană olimpică la hochei pe gheață după 46 de ani. Donald Trump a reacționat imediat: „Wow! Ce meci!!!”

Sursă: realitatea.net

Echipa Statelor Unite a câștigat medalia de aur la turneul olimpic de hochei pe gheață masculin de la Milano-Cortina 2026, după o victorie spectaculoasă, scor 2-1, obținută în prelungiri împotriva Canadei, duminică seara.

Americanii au început perfect finala, deschizând scorul în minutul 6 prin Matt Boldy. Canada a restabilit egalitatea spre finalul reprizei a doua, când Cale Makar a marcat cu mai puțin de două minute rămase din perioada de joc.

Deși canadienii au dominat mare parte din meci, portarul american Connor Hellebuyck a fost eroul partidei, reușind nu mai puțin de 41 de intervenții decisive.

Finala a fost decisă în prelungiri, disputate în format 3 la 3, iar Jack Hughes a adus victoria Statelor Unite după doar un minut și 41 de secunde.

După cucerirea medaliei de aur, președintele SUA, Donald Trump, a felicitat echipa americană într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social: „Felicitări echipei noastre extraordinare de hochei pe gheață din SUA. AU CÂȘTIGAT MEDALIA DE AUR. WOW! CE MECI!!! MULTE VICTORII!!!”

Este al treilea titlu olimpic din istoria echipei masculine a SUA, după cele din 1960 și 1980. Ultimul aur, câștigat în urmă cu 46 de ani, a intrat în legendă sub numele de „Miracolul pe gheață”, când americanii au învins echipa Uniunii Sovietice, considerată atunci invincibilă.