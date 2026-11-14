UTA Arad a fost vândută! Cine preia echipa

UTA Arad își schimbă „patronul”, după ce Alexandru Meszar a decis să iasă din club. Un grup de investitori va prelua echipa, în frunte cu agentul de jucători Tudor Guțilă, scrie fanatik.ro.
Alexandru Meszar a decis să vândă echipa unui grup de investitori coordonați de agentul de jucători Tudor Guțilă. În acest moment, UTA Arad are de plătit restanțe de 700.000 de euro pentru a nu fi depunctată.
Între suporterii radicali ai UTA Arad și Alexandru Meszar a existat un conflict mai vechi, iar acum omul de afaceri pare că a decis să renunțe la echipă pentru a se concentra pe restul afacerilor sale. UTA trece printr-o perioadă foarte complicată din punct de vedere financiar și riscă să dispară dacă nu va exista un investitor serios care să vină cu bani și să astupe gaura neagră care s-a format la această echipă în ultimii ani.
Conform sursei citate, UTA Arad are momentan datorii de 7 milioane de euro, o cifră care o transformă într-o afacere nesustenabilă.UTA Arad se află deja în concordat preventiv, însă pe holurile de la FRF se vorbește tot mai mult despre o depunctare a arădenilor din cauza problemelor financiare fără sfârșit.
Tudor Guțilă, fratele mai mic al cunoscutei Dana Budeanu este pregătit să aducă la Arad un grup de investitori. Investitorii nu sunt exclusiv români, însă ar fi pregătiți să ducă pe UTA Arad la un alt nivel. Un prim pas, să plătească datoriile urgente ale echipei pentru ca UTA să nu fie depunctată.
„Tudor Guțilă, agent de jucători și scouter, dorește să preia clubul împreună cu un grup de investitori. (N.m. Întrebat dacă sunt americani, așa cum s-a zvonit, arădeanul a răspuns) Nu, nu sunt americani. Sunt de mai multe naționalități, român, italian, american, israelian, sunt mai mulți. Tudor și acești oameni nu sunt străini nici de ceea ce se întâmplă la Universitatea Cluj, ei fiind implicați și acolo. Ei văd potențial la UTA, atât ca brand cât și ca emulație.
Dacă vin ei, Meszar va pleca și vor conduce ei clubul, dar până atunci actuala conducere trebuie să își rezolve problemele, mai ales cele pe care le are la FRF în care clubul e amenințat cu depunctarea”, spune un apropiat al lui Tudor Guțilă, conform sursei citate.