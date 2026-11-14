UTA Arad a fost vândută! Cine preia echipa

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 09:02

UTA Arad își schimbă „patronul”, după ce Alexandru Meszar a decis să iasă din club. Un grup de investitori va prelua echipa, în frunte cu agentul de jucători Tudor Guțilă, scrie fanatik.ro.

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