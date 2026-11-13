Poliția Arad, fără șef titular. Singurul candidat la conducere, declarat inapt psihologic

Concurs blocat la Poliția Municipiului Arad. Singurul candidat pentru funcția de șef, comisarul-șef Marius Oancea, a fost declarat inapt psihologic.
Situație neașteptată în procedura de ocupare a funcției de șef al Poliției Municipiului Arad. Singurul candidat înscris la concurs, comisarul-șef Marius Oancea, a fost declarat „inapt” în urma evaluării psihologice obligatorii. În aceste condiții, procedura de selecție întâmpină un blocaj, iar instituția rămâne fără un titular desemnat prin concurs pentru funcția de conducere.
Rezultatul testării psihologice a fost publicat pe platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, iar situația a fost semnalată și de reprezentanții Sindicatului Europol.
Marius Oancea, singurul candidat pentru șefia Poliției Municipiului Arad
Comisarul-șef Marius Oancea a fost singura persoană înscrisă în procedura de selecție pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Arad. Acesta nu a obținut însă avizul psihologic necesar pentru continuarea concursului, fiind declarat „inapt” în urma evaluării.
Potrivit informațiilor prezentate de Sindicatul Europol, Marius Oancea ocupă funcția de șef al Poliției Municipiului Arad prin împuternicire încă din luna februarie 2026.
Anterior, acesta a condus Poliția Orașului Ineu. Desemnarea sa temporară la conducerea structurii municipale a fost făcută de inspectorul-șef al IPJ Arad, chestorul Dan Stoicănescu.
Ce consecințe are verdictul de „inapt psihologic”
Rezultatul evaluării ridică semne de întrebare și în privința posibilității ca ofițerul să continue să ocupe funcția de conducere prin împuternicire.
Reprezentanții Sindicatului Europol susțin că verdictul de „inapt psihologic” nu se referă exclusiv la concursul pentru șefia Poliției Municipiului Arad, ci vizează aptitudinea pentru exercitarea funcțiilor de conducere.
Potrivit interpretării sindicatului, această situație ar putea avea implicații inclusiv asupra unei eventuale reveniri a comisarului-șef la conducerea Poliției Orașului Ineu.
Șase luni până la o nouă evaluare psihologică pentru funcții de conducere
O altă consecință importantă este perioada de restricție pentru susținerea unei noi evaluări psihologice în vederea ocupării unei funcții de conducere.
Conform informațiilor transmise de Sindicatul Europol, persoanele care primesc avizul „inapt psihologic” nu pot solicita o nouă testare de acest tip timp de șase luni.
Astfel, concursul pentru conducerea Poliției Municipiului Arad rămâne fără un candidat care să îndeplinească toate condițiile necesare, după ce singurul înscris nu a trecut evaluarea psihologică.
Situația readuce în atenție dificultățile legate de ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul IPJ Arad, în condițiile în care unele posturi sunt asigurate prin împuterniciri temporare, în așteptarea organizării și finalizării procedurilor de concurs.