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Scandal-monstru pe un bulevard din Arad: 11 bărbați s-au luat la bătaie, șase au ajuns la spital

Poliție / Arhivă foto

Poliție / Arhivă foto

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat16 aug. 2026, 15:09
Actualizat16 aug. 2026, 15:44
SursăRealitatea.Net

Un conflict în care au fost implicate 11 persoane a avut loc, sâmbătă seară, pe Bulevardul Revoluției din Arad. Șase dintre cei implicați au fost răniți și transportați la spital, iar zece bărbați urmează să fie reținuți pentru 24 de ore.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad au fost sesizați, sâmbătă, în jurul orei 23.30, cu privire la faptul că pe un bulevard din Arad are loc un conflict între mai multe persoane. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că 11 bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 42 de ani, s-ar fi lovit reciproc cu pumnii și picioarele, pe fondul unui conflict.

În urma altercației, șase dintre bărbați au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, zece dintre cei implicați urmează să fie reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc conflictul.

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