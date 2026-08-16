Scufundarea barjelor în Dunăre, varianta maghiară. Peter Magyar, în centrul atenției FOTO

Publicat 16 aug. 2026, 14:56 Sursă Realitatea.Net

Și Ungaria se confruntă cu seceta prelungită, și vecinii au fost nevoiți să-și oprească centrala nucleară de la Peks din motive de nivel scăzut al apelor, Motiv pentru care vecinii au recurs și ei la scufundarea de barje în Dunăre pentru a crește nivelul apei.

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