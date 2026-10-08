100 de pompieri din România și Ungaria se antrenează la Arad pentru intervenții în incendii

Publicat 8 oct. 2026, 09:12 Actualizat 8 oct. 2026, 09:14 Sursă realitatea.net

100 de pompieri din România și Ungaria se antrenează la Arad în cadrul proiectului transfrontalier FIGT, cu echipamente moderne pentru intervenții în incendii.

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