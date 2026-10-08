100 de pompieri din România și Ungaria se antrenează la Arad pentru intervenții în incendii
Pompieri din România și Ungaria, la Arad
100 de pompieri din România și Ungaria se antrenează la Arad în cadrul proiectului transfrontalier FIGT, cu echipamente moderne pentru intervenții în incendii.
Pompierii militari din cadrul ISU Arad și pompierii voluntari din Ungaria participă la sesiuni comune de pregătire pentru intervenții în situații de urgență. Antrenamentele se desfășoară în cadrul proiectului transfrontalier FIGT, finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria 2021–2027.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad organizează, în această perioadă, sesiuni de instruire destinate pompierilor militari arădeni și pompierilor voluntari din Ungaria. Pregătirea are loc cu ajutorul unor echipamente moderne achiziționate prin proiectul „Firefighter Intensive Ground Training in the Cross-Border Area – FIGT”, cod ROHU00059.
100 de pompieri participă la pregătirea de la Arad
La sesiunile de instruire participă 100 de pompieri, dintre care 50 sunt pompieri militari din cadrul ISU Arad, iar ceilalți 50 sunt pompieri voluntari din Ungaria.
Programul de pregătire a început în luna septembrie și este programat să se desfășoare până la jumătatea lunii octombrie. Scopul este îmbunătățirea pregătirii practice și dezvoltarea cooperării dintre structurile pentru situații de urgență din România și Ungaria.
Proiectul FIGT este derulat în cadrul Programului Interreg VI-A România–Ungaria 2021–2027, în parteneriat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitate de lider de proiect, ISU „Vasile Goldiș” al județului Arad și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mórahalom din Ungaria.
Pompierii se antrenează în condiții apropiate de intervențiile reale
Unul dintre principalele echipamente utilizate în cadrul pregătirii este containerul de antrenament pentru incendii de clasă A, destinat simulării unor situații întâlnite în timpul intervențiilor reale.
Pompierii pot exersa gestionarea fenomenelor termice periculoase, inclusiv flashover și rollover, precum și tehnicile de intervenție în spații închise.
Containerul dispune de mai multe zone de instruire și permite configurarea unor scenarii tactice diferite. Sistemele de monitorizare video și senzorii permit supravegherea parametrilor în timpul exercițiilor, într-un mediu controlat și sigur.
Instruire pentru salvarea victimelor și intervenții în spații închise
În cadrul sesiunilor comune, pompierii arădeni și cei din Ungaria exersează tehnici de căutare și salvare a victimelor din spații incendiate, dar și proceduri pentru pătrunderea în spații închise.
Pregătirea include și utilizarea unei uși speciale de antrenament, precum și exerciții pentru observarea și gestionarea fenomenelor termice care pot apărea în timpul unui incendiu.
Un alt element al programului îl reprezintă pregătirea cu ajutorul tehnologiei de realitate virtuală. Pompierii exersează utilizarea stingătoarelor și folosesc simulatoare pentru diferite tipuri de incendii, inclusiv incendii la butelii și incendii produse în spații închise.
Echipamente moderne pentru ISU Arad
Primele echipamente achiziționate prin proiectul FIGT au fost recepționate de ISU Arad în lunile iunie și iulie 2026. Este vorba despre containerul de antrenament pentru incendii de clasă A și containerul digital destinat instruirii în caz de incendiu.
După livrarea echipamentelor, furnizorii au organizat o primă sesiune de instruire tehnică și operațională pentru personalul ISU Arad și instructorii din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților.
Cooperarea dintre pompierii din România și Ungaria
Prin proiectul FIGT se urmărește consolidarea capacității de intervenție și a cooperării transfrontaliere dintre serviciile pentru situații de urgență din România și Ungaria.
Pregătirea comună și utilizarea echipamentelor moderne contribuie la creșterea nivelului de pregătire al pompierilor și la îmbunătățirea capacității de răspuns în cazul unor situații de urgență.
Pentru județul Arad, aflat în zona transfrontalieră, astfel de proiecte pot contribui la o mai bună coordonare între structurile de intervenție din cele două țări. Proiectul FIGT are tocmai acest obiectiv: pregătire practică mai bună, echipamente moderne și cooperare transfrontalieră mai eficientă între pompierii români și maghiari.
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