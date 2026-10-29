17 firme la licitația pentru Mocrea–Chier–Târnova

17 firme concurează pentru modernizarea drumului județean Mocrea–Chier–Târnova, din Arad. Investiția depășește 71 de milioane de lei.
ARAD. Un număr de 17 firme și-au depus ofertele pentru contractul de modernizare a drumului județean DJ 792D Mocrea–Chier–Târnova, din județul Arad. Licitația organizată de Consiliul Județean Arad vizează refacerea completă a unui tronson de 12 kilometri, valoarea investiției depășind 71 de milioane de lei.
Modernizarea drumului Mocrea–Chier–Târnova atrage 17 ofertanți
Procedura de achiziție publică a stârnit un interes considerabil în rândul constructorilor de drumuri. Cele 17 oferte au fost deschise în 27 octombrie 2026, iar printre companiile interesate de contract se numără atât constructori cu activitate la nivel național, cât și firme din județul Arad.
Potrivit informațiilor disponibile, printre societățile care au intrat în competiție se află PORR, STRABAG, Inteco Holding și Sylc Con Trans.
Investiția este finanțată integral din bugetul propriu al Consiliului Județean Arad, suma alocată depășind 71 de milioane de lei.
12 kilometri de drum județean vor fi refăcuți integral
Proiectul prevede reconstruirea de la fundație a celor 12 kilometri de drum dintre Mocrea, Chier și Târnova. Lucrările sunt necesare în condițiile degradării carosabilului și ale problemelor existente în ceea ce privește evacuarea apelor pluviale.
Prin această investiție, autoritățile județene urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere și asigurarea unei legături mai bune între localitățile din zonă.
Drumul are o importanță strategică pentru conectarea orașului Ineu cu zona Târnova–Căsoaia–Tauț, contribuind totodată la accesibilitatea obiectivelor turistice din regiune.
Când ar putea fi desemnat câștigătorul licitației
Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, a subliniat importanța modernizării acestui tronson, pe care îl consideră ultimul drum județean din zonă care mai necesită lucrări de modernizare.
Potrivit acestuia, obiectivul autorităților este ca în cursul anului 2027 să fie desemnat constructorul care va executa lucrările.
Refacerea drumului Mocrea–Chier–Târnova este așteptată să îmbunătățească legăturile rutiere dintre comunitățile locale și să susțină dezvoltarea economică și turistică a zonei Căsoaia.
Desemnarea câștigătorului va depinde de derularea procedurii de achiziție publică și de evaluarea ofertelor depuse.