Accident naval în Marea Neagră, în apropiere de Neptun. Șapte marinari turci, implicați într-o operațiune de salvare

Accident naval în Marea Neagră, lângă Neptun. Trei marinari turci au fost salvați, iar alți patru au refuzat evacuarea. Intervin MAI și ARSVOM.
O intervenție de salvare de amploare a avut loc miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026, în Marea Neagră, în zona stațiunii Neptun, după un accident naval în care a fost implicat un remorcher sub pavilion turcesc. Șapte membri ai echipajului se aflau la bordul navei AYAZ BEY, iar autoritățile române au mobilizat mai multe ambarcațiuni pentru gestionarea situației.
Potrivit ultimelor informații disponibile, trei marinari au fost preluați de un alt remorcher, în timp ce ceilalți patru au refuzat evacuarea, susținând că nu au nevoie de ajutor.
Accident naval în Marea Neagră. Cum s-a produs coliziunea
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 04:20, când remorcherul AYAZ BEY, înmatriculat sub pavilion turcesc, a transmis un mesaj internațional de primejdie de tip MAYDAY.
Nava intrase în coliziune cu MENTOR, un vas care naviga sub pavilionul statului Antigua și Barbuda. În momentul producerii accidentului, AYAZ BEY participa la o operațiune de remorcare, alături de o altă navă, RAMAZAN BEY.
Cele două remorchere tractau vasul MENTOR, care suferise anterior avarii în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, și urma să fie transportat în Turcia. Nava remorcată nu avea membri ai echipajului la bord.
Condițiile meteorologice dificile ar fi contribuit la producerea incidentului. Pe parcursul nopții, cablurile de remorcare s-au desprins, iar echipajele au încercat ulterior să refacă legăturile dintre nave. În timpul acestei operațiuni s-a produs coliziunea dintre AYAZ BEY și MENTOR.
Trei marinari turci, preluați de remorcherul ODIN
În urma intervenției, trei dintre cei șapte marinari aflați la bordul remorcherului AYAZ BEY au fost evacuați și preluați de nava ODIN, care navighează sub pavilion olandez.
Aceștia urmează să fie transportați în Portul Mangalia, unde vor fi debarcați.
Ceilalți patru membri ai echipajului au decis să rămână la bord, refuzând evacuarea. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aceștia au transmis că nu au nevoie de asistență.
De asemenea, în ultima actualizare privind incidentul, autoritățile au precizat că remorcherul AYAZ BEY se afla ancorat, deși informațiile inițiale indicau scufundarea acestuia.
MAI și ARSVOM, mobilizate pentru operațiunea de salvare
Intervenția din Marea Neagră a implicat mai multe structuri ale autorităților române, în condiții meteorologice extrem de dificile.
Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat două nave pentru operațiunea de căutare și salvare. Una dintre acestea aparține Poliției de Frontieră, prin Garda de Coastă, iar cealaltă este pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
La acțiune participă și nava SAR ARES, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).
Întreaga intervenție este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC), care gestionează acțiunile echipajelor implicate în operațiunea desfășurată în apropierea litoralului românesc.
Autoritățile monitorizează în continuare situația celor patru marinari rămași la bord și evoluția intervenției maritime.