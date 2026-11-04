Alegeri SUA 2026. Democrații obțin o victorie majoră în Congres. Donald Trump, lovit de rezultatele scrutinului din America
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Alegeri SUA 2026: Democrații obțin victorii în Senat și Camera Reprezentanților. Donald Trump pierde controlul Congresului. Rezultatele scrutinului.
Alegerile intermediare din Statele Unite aduc o schimbare majoră pe scena politică americană. Partidul Democrat a obținut victorii importante în fața republicanilor și, potrivit proiecțiilor electorale, a reușit să preia controlul ambelor camere ale Congresului. Rezultatul reprezintă o lovitură politică pentru președintele Donald Trump, al cărui partid riscă să piardă controlul legislativului în ultimii doi ani ai mandatului său.
Alegeri SUA 2026. Democrații câștigă teren și preiau controlul Congresului
Primele rezultate ale scrutinului desfășurat marți, 3 noiembrie 2026, au indicat un avans consistent pentru Partidul Democrat. Candidații opoziției au reușit să câștige mandate importante inclusiv în state considerate tradițional fiefuri republicane.
Potrivit proiecțiilor publicate de instituțiile media americane, democrații au obținut majoritatea în Senat și au reușit să răstoarne raportul de forțe și în Camera Reprezentanților.
Într-un bilanț intermediar prezentat în cursul dimineții, democrații și independenții aliați aveau 51 de mandate în Senat, comparativ cu 39 pentru republicani. În Camera Reprezentanților, situația provizorie indica 185 de mandate pentru democrați și 108 pentru republicani, în condițiile în care majoritatea necesară este de 218 locuri.
Numărătoarea voturilor continuă, însă proiecțiile conturează deja o înfrângere importantă pentru formațiunea politică a lui Donald Trump.
Înfrângere pentru republicani în state considerate bastioane electorale
Unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate a fost înregistrat în Carolina de Sud, unde democrata Annie Andrews a câștigat cursa pentru Senatul american împotriva republicanei Darline Graham, candidata susținută de Donald Trump.
Victoria are o semnificație politică importantă: Carolina de Sud era considerată un stat favorabil republicanilor, iar Donald Trump obținuse aici un avantaj consistent la alegerile prezidențiale din 2024.
O altă victorie importantă pentru democrați a venit din Carolina de Nord. Fostul guvernator democrat Roy Cooper l-a învins pe republicanul Michael Whatley, reușind să câștige un mandat care aparținuse anterior republicanilor.
Democrații au reușit să își păstreze și poziții importante în Georgia și New Hampshire, unde Jon Ossoff și Chris Pappas au obținut victorii în competițiile pentru Senat.
Rezultatele demonstrează că nemulțumirea față de administrația Trump a depășit granițele electoratului tradițional democrat și a influențat inclusiv votul în state în care republicanii porneau cu un avantaj important.
Republicanii pierd mandate importante și în Camera Reprezentanților
Problemele Partidului Republican nu s-au limitat la Senat. Democrații au obținut câștiguri importante și în Camera Reprezentanților, unde mai multe circumscripții controlate anterior de republicani au trecut în tabăra opoziției.
Printre rezultatele importante se numără victoria democratei Rebecca Bennett în New Jersey, în fața republicanului Tom Kean.
De asemenea, democrații au câștigat mandate în Pennsylvania, Carolina de Nord și Kentucky, reducând considerabil șansele republicanilor de a-și menține majoritatea.
Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților au fost puse în joc la alegerile din 3 noiembrie. Pentru a obține controlul acestei camere, un partid trebuie să dețină cel puțin 218 mandate.
Proiecțiile electorale indică o victorie a democraților, însă rezultatele oficiale trebuie stabilite după finalizarea numărătorii voturilor.
Donald Trump, în fața unei înfrângeri politice importante. Ce se schimbă la Washington
Pierderea majorității republicane în Congres ar putea avea consecințe importante asupra ultimilor doi ani ai mandatului prezidențial al lui Donald Trump.
Cu democrații la conducerea ambelor camere legislative, administrația de la Casa Albă ar putea întâmpina obstacole serioase în promovarea proiectelor politice și economice.
Opoziția va avea posibilitatea să blocheze sau să modifice inițiative legislative ale republicanilor, să exercite un control parlamentar mai strict asupra administrației și să inițieze investigații privind activitatea unor oficiali guvernamentali.
În plus, majoritatea democrată din Senat ar putea influența procesul de confirmare a nominalizărilor prezidențiale pentru funcții importante în administrația federală și în sistemul judiciar.
Chiar și în acest context, Donald Trump își păstrează prerogativele prezidențiale, inclusiv dreptul de veto asupra legislației adoptate de Congres. Opoziția nu dispune automat de voturile necesare pentru a anula un eventual veto prezidențial.
Democrații câștigă și alegeri pentru funcțiile de guvernator
Scrutinul din 3 noiembrie a adus schimbări importante și la nivelul administrațiilor statale.
În Georgia, democrata Keisha Lance Bottoms a câștigat cursa pentru funcția de guvernator, devenind prima femeie de culoare care ajunge în această funcție în Statele Unite.
În Ohio, democrata Amy Acton a obținut victoria în fața republicanului Vivek Ramaswamy, iar în Iowa, candidatul democrat Rod Sand a câștigat competiția pentru conducerea statului.
În Texas, Gina Hinojosa a obținut, de asemenea, o victorie importantă pentru democrați.
Republicanii au reușit însă să își păstreze unele poziții importante. În Florida, republicanul Byron Donalds a câștigat cursa pentru funcția de guvernator, devenind primul guvernator republican de culoare al statului.
Nemulțumirea americanilor față de economie și administrația Trump a influențat votul
Rezultatele scrutinului sunt puse în legătură cu nemulțumirea tot mai mare a alegătorilor față de situația economică și direcția politică a Statelor Unite.
Inflația, creșterea costului vieții și prețurile ridicate s-au numărat printre principalele motive de îngrijorare pentru americani.
Sondajele realizate înaintea alegerilor au indicat un nivel ridicat de dezaprobare față de activitatea președintelui Donald Trump. O parte importantă a electoratului și-a exprimat dorința ca viitorul Congres să exercite un control mai strict asupra administrației prezidențiale.
Pentru Donald Trump, scrutinul reprezintă un avertisment politic major. Pierderea controlului asupra Congresului îi poate limita capacitatea de a-și pune în aplicare programul politic și poate transforma ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat într-o perioadă dominată de confruntări cu opoziția democrată.
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