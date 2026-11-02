Doi bărbați arestați preventiv în Arad pentru furturi! Unul dintre ei a fost surprins în timp ce încerca să spargă o locuință

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a obținut arestarea preventivă a doi bărbați, recidiviști, pentru furturi calificate și furt din locuință săvârșite la sfârșitul lunii octombrie.
Un bărbat de 37 de ani, domiciliat în Pecica, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma unor acțiuni de furt calificat în formă continuată. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, suspectul este recidivist și are antecedente penale pentru infracțiuni contra patrimoniului.
Furt din autoturisme pe strada Episcopiei
În seara zilei de 30 octombrie, în jurul orei 23:35, bărbatul a sustras un aparat de radio din interiorul unui autoturism Ford parcat pe strada Episcopiei din Arad. Procurorii au precizat că portierele mașinii erau lăsate neasigurate.
Imediat după aceea, inculpatul s-a deplasat pe strada Cicio Pop și a pătruns într-un autoturism Volkswagen cu intenția de a fura bunuri. Acțiunea a fost întreruptă de mai multe persoane aflate în zonă, care l-au observat.
Pe 31 octombrie, procurorii au solicitat arestarea preventivă, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.
Bani furati dintr-o locuință pe strada Liviu Rebreanu
Un al doilea bărbat, în vârstă de 48 de ani, domiciliat în Făgăraș, județul Brașov, a fost arestat preventiv pentru furtul sumei de 1.588 de lei dintr-o locuință de pe strada Liviu Rebreanu din Arad.
Incidentul a avut loc pe 29 octombrie, în jurul orei 14:10. Bărbatul a pătruns în imobil profitând de ușa lăsată neasigurată și a luat banii dintr-o geantă aflată în dormitor.
Proprietarul locuinței l-a surprins înainte ca acesta să plece cu suma furată. Ancheta a stabilit că bărbatul se afla de câteva zile în Arad, unde venise pentru a practica cerșetoria. Și el este recidivist, având condamnări anterioare pentru infracțiuni contra patrimoniului.
Solicitarea arestării preventive a fost formulată pe 30 octombrie și admisă de instanță. Cercetările în ambele dosare continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.