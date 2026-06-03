Alertă într-o excursie școlară din Harghita: șapte copii au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară

Șapte copii aflați într-o excursie în județul Harghita au fost transportați la spital după ce au prezentat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

Incidentul s-a produs la o pensiune din localitatea Plăieșii de Sus, unde erau cazați mai mulți elevi cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. Potrivit autorităților, minorii au început să acuze stări de rău, fiind solicitată intervenția echipajelor de urgență.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale și de salvare, care au evaluat copiii și au constatat că șapte dintre aceștia prezentau simptome compatibile cu o toxiinfecție alimentară.

Toți cei șapte minori au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc pentru investigații și tratament de specialitate.

Doi copii au fost preluați de ambulanțele Serviciului de Ambulanță Județean, iar ceilalți cinci au fost transportați cu autospeciala pentru transport victime multiple a pompierilor.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauzele care au dus la apariția simptomelor și dacă este vorba despre o toxiinfecție alimentară.