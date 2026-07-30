Advertising
Actualitate· 1 min citire
Aliatul lui Putin revine în prim-plan! Patriarhul Kiril justifică războiul într-o nouă carte
Patriarhul Kiril și Vladimir Putin
Patriarhul Kiril al Moscovei a lansat o nouă carte în care susține războiul împotriva Ucrainei și îl prezintă drept un demers cu o profundă semnificație spirituală.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:56Zendaya a furat toate privirile la premiera noului „Spider-Man”! Rochia inspirată de pânza de păianjen a făcut senzație
- 18:26Totul pentru calificare! Cum începe FCSB partida cu Auda din Conference League
- 17:15Lovitură pentru românii care merg în Bulgaria! Vinieta se scumpește masiv de la 1 august
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News