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Tragedie în Timiș! O femeie de 36 de ani a murit după ce mașina i-a fost spulberată de tren

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 15:36

O femeie în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Timiș. Autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de un tren, după ce aceasta ar fi încercat să traverseze șinele fără să se asigure corespunzător.

Accidentul s-a petrecut în apropierea localității Urseni, la o trecere fără barieră. Potrivit primelor informații, instalațiile de semnalizare acustică și luminoasă nu erau funcționale din cauza unor lucrări desfășurate pe calea ferată.

Mașina femeii a fost lovită în plin de un tren care circula pe ruta Timișoara – Mangalia. În garnitură se aflau 87 de pasageri, însă niciunul dintre aceștia nu a fost rănit. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe câmp, iar șoferița a rămas încarcerată între fiarele contorsionate.

Pompierii au intervenit pentru extragerea victimei, care a fost găsită în stare de inconștiență. Femeia a fost transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta a murit din cauza leziunilor suferite.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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