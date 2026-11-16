ANAF investighează o firmă din București care a cerut rambursarea a peste 2,1 milioane de lei TVA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 17:26

ANAF Arad investighează un mecanism prin care o firmă din București a solicitat rambursarea a 2,1 milioane de lei TVA, bazată pe facturi emise de o altă societate sub controlul aceluiași administrator.

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