ANAF investighează o firmă din București care a cerut rambursarea a peste 2,1 milioane de lei TVA

ANAF Arad investighează un mecanism prin care o firmă din București a solicitat rambursarea a 2,1 milioane de lei TVA, bazată pe facturi emise de o altă societate sub controlul aceluiași administrator.
Cercetările au pornit de la solicitarea unei companii din capitală de a recupera soldul negativ al TVA pentru luna august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei. Analiza de risc a indicat că o sumă de 1.744.402 de lei provine din 16 facturi emise de un alt operator economic din București, specializat în lucrări de construcții (cod CAEN 4100).
Verificările preliminare au relevat că cele două entități se află sub controlul aceleiași persoane, având același asociat unic și administrator, dar și utilizând aceleași servicii de contabilitate. De asemenea, au fost identificate neconcordanțe între TVA dedusă de societatea beneficiară și declarațiile furnizorului, care nu a raportat TVA colectată pentru facturile respective.
Verificarea realității operațiunilor
Inspectorii fiscali vor verifica în cadrul controlului dacă lucrările de construcții facturate s-au realizat efectiv, precum și disponibilitatea resurselor materiale și umane necesare. Se va analiza circuitul financiar al sumelor și modul în care operațiunile au fost înregistrate în evidențele fiscale ale ambelor societăți.
Analiza include și datele din sistemele informatice ale ANAF, precum RO e-Factura și RO e-TVA, pentru a identifica tranzacții fără corespondent economic real. Mecanismul identificat presupune generarea de TVA deductibilă la nivelul beneficiarului, fără declararea TVA colectate la nivelul furnizorului, urmată de solicitarea rambursării sumelor de la bugetul de stat.
Cadru legal și consecințe
Potrivit legislației fiscale și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat dacă se stabilește că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile erau implicate într-o fraudă fiscală.
ANAF analizează și incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări de la bugetul general consolidat. Structurile de inspecție fiscală continuă acțiunile de combatere a fraudelor prin circuite de facturare fictive, cu accent pe tranzacțiile dintre entități aflate sub control comun.