Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Arad! Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:45

Patru persoane, printre care și un copil, au fost internate la spitalul din Arad cu suspiciune de toxiinfecție alimentară după ce au consumat telemea cumpărată de la o unitate comercială din parcarea unui hipermarket.

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