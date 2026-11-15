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Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Arad! Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital

Pat de spital / foto: Profimedia

Pat de spital / foto: Profimedia

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Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 08:45

Patru persoane, printre care și un copil, au fost internate la spitalul din Arad cu suspiciune de toxiinfecție alimentară după ce au consumat telemea cumpărată de la o unitate comercială din parcarea unui hipermarket.

Inspectorii Agenției Naționale de Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au suspendat temporar activitatea punctului de vânzare implicat în incident și au aplicat o amendă de 33.000 de lei.

Sesizarea a condus la deplasarea directorului DSVSA Arad, însoțit de doi inspectori, la fața locului, la aproximativ 40 de minute de la primirea apelului. Echipa de control a identificat nereguli privind etichetarea produselor, lipsa trasabilității și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare.

Controlul a scos la iveală etichetarea necorespunzătoare a lactatelor și mezelurilor, lipsa trasabilității și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare.

a transmis ANSVSA ANSVSA

În urma verificărilor, toate produsele au fost retrase de la comercializare. Inspectorii au prelevat, de asemenea, probe pentru analize de laborator, care vor stabili dacă există o legătură directă între alimentele vândute și starea de rău a pacienților.

Potrivit sursei citate, până la finalizarea testelor, nu există o confirmare oficială a toxiinfecției. Trei membri ai aceleiași familii au ajuns inițial la spital, iar ulterior autoritățile au identificat o a patra persoană cu simptome similare.

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