Suspiciune de toxiinfecție alimentară la Arad! Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital

Patru persoane, printre care și un copil, au fost internate la spitalul din Arad cu suspiciune de toxiinfecție alimentară după ce au consumat telemea cumpărată de la o unitate comercială din parcarea unui hipermarket.
Inspectorii Agenției Naționale de Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au suspendat temporar activitatea punctului de vânzare implicat în incident și au aplicat o amendă de 33.000 de lei.
Sesizarea a condus la deplasarea directorului DSVSA Arad, însoțit de doi inspectori, la fața locului, la aproximativ 40 de minute de la primirea apelului. Echipa de control a identificat nereguli privind etichetarea produselor, lipsa trasabilității și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare.
În urma verificărilor, toate produsele au fost retrase de la comercializare. Inspectorii au prelevat, de asemenea, probe pentru analize de laborator, care vor stabili dacă există o legătură directă între alimentele vândute și starea de rău a pacienților.
Potrivit sursei citate, până la finalizarea testelor, nu există o confirmare oficială a toxiinfecției. Trei membri ai aceleiași familii au ajuns inițial la spital, iar ulterior autoritățile au identificat o a patra persoană cu simptome similare.