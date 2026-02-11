Anchetă în Ialomița: Trei firme medicale, suspectate de decontări fictive de peste 110.000 de euro
Anchetă în Ialomița: Trei firme medicale, suspectate de decontări fictive de peste 110.000 de euro
Polițiștii din Ialomița au efectuat 23 de percheziții într-un dosar ce vizează trei societăți comerciale din domeniul serviciilor medicale, suspectate că ar fi raportat servicii fictive pentru a obține ilegal fonduri publice.
Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița și au avut loc exclusiv în județ, la sediile firmelor, la punctele de lucru și la domiciliile unor persoane implicate în anchetă.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, în perioada ianuarie 2025 – prezent, reprezentanții legali și angajații celor trei societăți ar fi declarat servicii medicale inexistente, pretinzând că acestea ar fi fost prestate la domiciliile unor pacienți.
Prin aceste raportări, firmele ar fi obținut decontări ilegale din bugetul unei instituții publice, prejudiciul fiind estimat, în acest stadiu al investigațiilor, la aproximativ 580.000 de lei, echivalentul a aproape 114.000 de euro.
În urma perchezițiilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au ridicat documente și alte probe relevante pentru stabilirea activității infracționale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și pentru stabilirea responsabilităților legale ale persoanelor implicate.
