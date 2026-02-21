Viscolul închide drumuri și lasă localități fără electricitate

Sursă: realitatea.net

Peste 1.900 de gospodării din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Tulcea și Teleorman nu au curent electric la această oră din cauza vremii.

Zeci de mașini au fost blocate în zăpadă, iar numeroase echipaje au intervenit pentru deblocarea lor.

Traficul rutier este închis pe trei tronsoane de drum național, dar sunt probleme și pe drumurile județene și comunale.

Situația pe autostrăzi și drumuri naționale

Mihai Sitaru, inspector principal, de la Centrul Infotrafic: Pe Autostrada A0, centura București, A1, București-Pitești, A2, București-Cernavodă și A3, București-Brașov, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar vântul lateral afectează pe alocuri vizibilitatea. Pe Autostrada A7, Ploieşti-Adjud, se circulă pe un carosabil uscat, cu intensificări ale vântului, fără restricții de trafic.

Din cauza condițiilor meteorologice, însă, traficul este oprit pe următoarele drumuri naționale, Drumul Național 2C, Slobozia-Zmeeni, Drumul Național 21A, Bărăganul-Ţăndărei, Drumul Național 3, Brănești-Călărași. Au fost, de asemenea, impuse restricții temporare pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe Drumul Național 3A, Lehliu-Gară-Drajna Nouă, și Drumul Național 4, Frumușani-Oltenița.

Recomandări pentru șoferi

Pentru evitarea producerii evenimentelor rutiere, vă recomandăm ca anterior efectuării deplasărilor să vă asigurați că autovehiculele sunt pregătite în mod corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă.

În acest sens, se impune verificarea stării tehnice a anvelopelor care, potrivit legislației în vigoare, trebuie să fie corespunzătoare sezonului de iarnă. De asemenea, este necesară verificarea funcționării sistemului de frânare, a instalației de iluminare și a ștergătoarelor.

Totodată, se recomandă dotarea autovehiculului cu echipamente necesare intervențiilor în situații neprevăzute, precum lopată, lanțuri, dar și apă și o pătură.

Transportul naval și feroviar

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, manevrele rămân suspendate în Portul Mangalia și în Bara Sulina.

Transportul feroviar nu înregistrează blocaje, însă trenurile au întârzieri semnificative pe anumite rute.