ANM: cod portocaliu și cod galben de furtuni. HARTA județelor vizate

Publicat 3 iul. 2026, 11:03 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o serie de avertizări Cod galben și Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabile până sâmbătă seara. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii, grindină și intensificări ale vântului în mare parte din țară, cele mai severe fenomene fiind așteptate în Transilvania și în zonele montane.

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