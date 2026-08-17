Schimbare bruscă a vremii în România. Furtuni și vijelii, urmate de o scădere a temperaturilor cu până la 12 grade - HARTA

Publicat 17 aug. 2026, 10:29 Sursă Realitatea.net

România trece printr-o schimbare puternică a vremii în intervalul 17-18 august. Luni, mai multe regiuni vor avea temperaturi de până la 37 de grade și un disconfort termic ridicat. În timpul nopții vor apărea furtunile, iar marți vântul va sufla puternic în mare parte din țară. Temperaturile vor scădea cu 10-12 grade în vest, centru și nord, în timp ce Bucureștiul și mai multe județe din sud și est vor rămâne sub caniculă.

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