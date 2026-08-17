Ilie Bolojan, despre prețul carburanților: „Creșterea are efect asupra inflației”

Ilie Bolojan a comentat situația prețurilor la carburanți și a explicat că există factori asupra cărora autoritățile de la București nu pot avea control direct.
Premierul a fost întrebat despre majorarea prețului motorinei și despre posibilitatea ca Guvernul să intervină pentru a limita efectele scumpirilor. Bolojan a subliniat că evoluția prețurilor este influențată și de factori externi, care nu pot fi controlați de România.
„Oricât ne-am dori, nu putem controla lucruri care nu depind de noi”, a transmis șeful Guvernului. Bolojan a atras atenția și asupra efectelor pe care creșterea prețurilor la combustibili le poate avea asupra economiei.
Scumpirea motorinei și a celorlalți carburanți se poate reflecta în evoluția inflației, având în vedere rolul important pe care transportul îl are în prețul final al numeroaselor produse și servicii.
Premierul a explicat că autoritățile trebuie să urmărească evoluția pieței și să analizeze măsurile care pot fi luate, însă intervențiile statului au limite atunci când prețurile sunt influențate de factori externi.
În ultima perioadă, prețurile carburanților au fost influențate de evoluțiile de pe piețele internaționale, iar Guvernul a analizat variante prin care impactul asupra populației și economiei să poată fi redus.
Bolojan a transmis că România trebuie să țină cont de realitățile economice și să nu promită soluții pentru probleme asupra cărora autoritățile nu au control direct. În același timp, evoluția prețurilor la carburanți rămâne importantă pentru Guvern, tocmai din cauza efectelor pe care le poate avea asupra inflației și asupra costurilor suportate de populație și companii.