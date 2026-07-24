Atac masiv al Rusiei. Kievul, lovit de rachete balistice în plină zi

Publicat 24 iul. 2026, 12:13 Sursă Realitatea.Net

Rusia a lansat un atac rar, în miezul zilei, asupra Kievului, folosind rachete balistice. Explozii au fost raportate în mai multe zone ale orașului, după ce sirenele aeriene au început să sune în jurul orei 11:20.

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