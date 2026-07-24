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Actualitate· 1 min citire
Vremea se menţine instabilă în România astăzi
Cod galben de ploi torențiale
Publicat24 iul. 2026, 08:39
Sursărealitatea.net
Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.
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