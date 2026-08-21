Caniculă și cod portocaliu în România, până la 40 de grade Celsius: ce județe sunt vizate și când vin furtunile

Valul de căldură se intensifică vineri, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius, și va afecta aproape toată țara în weekend. Canicula va persista sâmbătă, însă cu o intensitate mai redusă, iar duminică se va restrânge către sudul și sud-estul României.
Vineri, 21 august, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei, maximele vor ajunge la 35–38 de grade Celsius. Izolat, în sudul și sud-vestul Olteniei, termometrele pot indica 39–40 de grade Celsius.
Caniculă în aproape toată țara
În sudul Moldovei, precum și în nordul, centrul și estul Munteniei, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 34 și 37 de grade Celsius. Indicele temperatură-umezeală, ITU, va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica disconfortul termic.
Nopțile vor rămâne calde, iar pe arii extinse vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius.
Județe vizate de caniculă accentuată
În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, canicula și disconfortul termic vor fi accentuate. Temperaturile maxime vor ajunge la 35–37 de grade Celsius, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt prognozate valori de până la 38 de grade Celsius.
Sâmbătă, 22 august, canicula va continua în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade Celsius. În Câmpia Română, ITU va atinge sau va depăși ușor pragul critic, iar în jumătatea sudică a țării minimele nocturne se vor menține între 19 și 22 de grade Celsius.
Duminică, 23 august, valul de căldură se va retrage treptat către sudul și sud-estul teritoriului.
Averse torențiale și vijelii
Pe fondul temperaturilor ridicate, vor apărea și episoade de instabilitate atmosferică. Sâmbătă, acestea sunt prognozate mai ales în zona montană și izolat în centrul, nordul și nord-estul țării. Duminică, fenomenele se vor semnala local la munte și în sud, dar pe alocuri și în celelalte regiuni.
Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de aproximativ 50–55 km/h, iar izolat prin vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 10–15 l/mp, iar punctiform pot depăși 25 l/mp.