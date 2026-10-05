Anca Alexandrescu: „România este pe un butoi de pulbere”

Publicat 5 oct. 2026, 14:38 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a lansat un avertisment dur privind situația politică și socială din România. În contextul unei noi desemnări pentru funcția de premier, aceasta susține că țara traversează de luni de zile o criză care pare fără ieșire.

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