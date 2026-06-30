Celulă de criză la Ministerul Muncii după perchezițiile DIICOT din Bihor: 100 de persoane vulnerabile, mutate din căminele clandestine

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a activat de urgență o celulă de criză, ca reacție la operațiunea de amploare a procurorilor DIICOT ce a vizat o rețea de tip familial acuzată de exploatarea inumană a sutelor de persoane vulnerabile. Instituția a demarat procedurile pentru evaluarea imediată a tuturor centrelor sociale implicate și pentru relocarea în siguranță a victimelor lăsate fără îngrijire medicală.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMMFTS) a reacționat dur în urma operațiunii de amploare desfășurate de procurorii DIICOT în județul Bihor. Instituția a luat act de perchezițiile care au vizat mai multe imobile unde erau adăpostite zeci de persoane aflate în situații extreme de vulnerabilitate, sub paravanul unor acțiuni caritabile.
Ca reacție imediată la gravitatea faptelor investigate, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a convocat o celulă de criză de urgență. Din această structură specială fac parte conducerea executivă a ministerului, secretarul de stat cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), ai Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), precum și Corpul de control al ministrului.
Centrele groazei din Bihor funcționau complet ilegal: Viorel Pașca nu deținea nicio licență
Autoritățile au confirmat oficial o ipoteză alarmantă: locațiile în care erau ținute persoanele vulnerabile nu figurau în nicio evidență oficială de asistență socială. Reprezentanții ministerului au precizat că cel care gestiona aceste imobile, Viorel Pașca, opera în afara legii.
„Precizăm că Viorel Pașca nu are acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru desfășurarea de activități sau servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane”, au subliniat reprezentanții MMMFTS.
Mobilizare generală în teren pentru salvarea și relocarea victimelor
Pentru a gestiona situația critică de la fața locului, președinta ANPDPD, Alexandra Zară, s-a deplasat deja în județul Bihor, unde colaborează direct cu autoritățile locale și cu structurile de intervenție. Obiectivul principal în acest moment este identificarea rapidă a unor spații de cazare conforme și asigurarea asistenței medicale adecvate, personalizate în funcție de patologiile și nevoile specifice ale fiecărei victime.
Totodată, ministrul Dragoș Pîslaru a luat legătura cu liderii administrației județene din Bihor pentru a coordona operațiunea logistică de mutare a oamenilor. În acest sens, a fost dispusă mobilizarea în regim de urgență a inspectorilor și psihologilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bihor și ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor.
Echipele de specialiști se află deja pe teren în localitățile vizate de percheziții pentru a evalua starea de sănătate a fiecărui beneficiar și pentru a le acorda tot sprijinul psihologic și logistic necesar în procesul de relocare într-un mediu sigur și autorizat.