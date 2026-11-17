Publicat 17 nov. 2026, 11:04 Sursă Realitatea.net

Trei absolvenți de la Universitatea de Vest din Arad (UVVG) au fost reținuți după ce poliția a identificat suspiciuni de fraudă în cadrul concursului de rezidențiat. Acuzațiile vizează transmiterea subiectelor nepublice către alte persoane.

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