Creștinii sărbătoresc Buna Vestire sau Blagoveștenia. Este cruce roșie în calendar și dezlegare la pește

În fiecare an, la 25 martie, praznuim prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului, Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Bunavestire).

Este praznicul in amintirea zilei in care Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Sf. Fecioare ca va naste pe Mesia (Luca I, 26-38). Ea a fost asezata cu noua luni inainte de nasterea cu trup a Domnului, adica la 25 martie.

Data acestei sarbatori a variat la inceput: unii o praznuiau pe 5 ianuarie, in ajunul Bobotezei, iar altii pe 18 decembrie. In Rasarit, data de 25 martie a fost acceptata, dupa stabilirea datei de 25 decembrie ca serbare a Nasterii Domnului (aproximativ secolul al V-lea). Aceasta sarbatoare a fost introdusa la Roma de papa Leon al II-lea. Incepand cu secolul al IX-lea, sarbatoarea a inceput sa fie praznuita pe 25 martie in toata lumea catolica.

La armeni, Buna Vestire se praznuieste pe 7 aprilie, in raport cu sarbatoarea Nasterii Domnului, pe care ei o celebreaza la 6 ianuarie.

Intruparea Domnului nu se petrece fara acordul Fecioarei Maria. Dupa cuvintele rostite de Fecioara Maria - Fie mie dupa cuvantul tau! - Lc. 1, 38, Fiul lui Dumnezeu se pogoara in pantecele ei prin Duhul Sfant pentru a Se inomeni. Astfel, Buna Vestire devine temeiul tuturor praznicelor, intrucat toate celelalte momente importante ale iconomiei mantuirii serbate in cadrul anului bisericesc deriva din ea.

Deci, Cel ce a binevoit a Se intrupa pentru a noastra mantuire, Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, este sarbatorit in primul rand. Dar intrucat Intruparea Lui se face din Fecioara Maria, cinstim deodata cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu si Fiul Fecioarei, si pe Maica Sa, Pururea Fecioara Maria.