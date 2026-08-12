„Voi aduce jucători capabili să lupte!” Cosmin Olăroiu, reacție dură după eșecul cu 1-4 la meciul de debut

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 18:47

Cosmin Olăroiu a avut parte de un debut dificil pe banca lui Al-Jazira. Echipa din Abu Dhabi a fost învinsă categoric, scor 1-4, de Al-Ittihad și a ratat calificarea în faza principală a Ligii Campionilor Asiei.

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