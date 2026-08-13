Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”

Publicat 13 aug. 2026, 08:47 Actualizat 13 aug. 2026, 08:48 Sursă Realitatea.Net

Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina dispune de doar o mică parte din rachetele interceptoare Patriot de care are nevoie pentru a contracara intensificarea atacurilor balistice rusești. Într-un interviu acordat CNN, liderul de la Kiev a declarat că 5% din stocul actual de interceptori al Statelor Unite ar fi suficient pentru ca Ucraina să treacă de iarnă și să salveze vieți, în timp ce 10% ar permite distrugerea tuturor rachetelor balistice lansate de Rusia.

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