Încă o porțiune din Autostrada Moldovei va fi deschisă circulației. Ultimele lucrări, aproape finalizate

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 16:41

Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Bacău Nord. Circulația prin noul nod rutier va fi deschisă săptămâna viitoare, după finalizarea ultimelor lucrări.

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