Incendiu puternic la o casă din Arad. O minoră a avut nevoie de îngrijiri după ce a inhalat fum

Publicat 4 sept. 2026, 09:42 Sursă Realitatea.net

Un incendiu de proporții a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, la o locuință din municipiul Arad. Focul a cuprins acoperișul imobilului, terasa și mai multe camere, iar o minoră a primit îngrijiri medicale după ce a inhalat fum.

Distribuie articolul