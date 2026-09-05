Actualitate· 2 min citire

Armistiţiu între ruși și ucraineni, pentru reparaţii la centrala nucleară Zaporojie

Centrala nucleară Zaporojie

Centrala nucleară Zaporojie

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 14:58

Un armistițiu temporar a fost convenit de Rusia și Ucraina în jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de forţele ruseşti, pentru a permite realizarea unor reparaţii ce vor restabili alimentarea cu energie a instalaţiei, permiţându-i astfel să funcţioneze în siguranţă, a informat sâmbătă, 5 septembrie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

AIEA a precizat că centrala, cea mai mare din Europa, a rămas fără energie externă pe 20 august din cauza „activităţii militare” la nord de râul Nipru.

De atunci, potrivit AIEA, centrala s-a bazat pe generatoare diesel pentru a răci cele şase reactoare şi bazinele de combustibil uzat.

Al șaptelea armistițiu obținut de AIEA

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a declarat că acesta este al şaptelea armistiţiu obţinut de AIEA ca parte a eforturilor „de a ajuta la prevenirea unui accident nuclear în timpul conflictului”.

Grosi a avertizat încă de la începutul invaziei ruseşti a Ucrainei, în februarie 2022, cu privire la pericolul enorm reprezentat de luptele din apropierea instalaţiilor nucleare precum Zaporojie, care a suferit numeroase pene de curent şi chiar explozii.

Deşi instalaţia nu mai generează electricitate deoarece reactoarele sale sunt într-o oprire tehnică, aceasta necesită în continuare o alimentare constantă cu energie electrică şi sisteme operaţionale pentru a asigura răcirea miezului şi a combustibilului nuclear uzat, care generează în continuare căldură reziduală.

Ucraina a încercat totodată să stabilească un armistiţiu temporar pe linia frontului înainte de vizita trimişilor preşedintelui american Donald Trump la Moscova şi Kiev în acest sfârşit de săptămână, dar acest lucru s-a dovedit imposibil din cauza refuzului Rusiei, a relatat sâmbătă ziarul Ukrainska Pravda.

Armistițiul, până pe 8 septembrie, la ora 23:59

Potrivit acestei surse, unităţile Forţelor de Apărare au primit ordin să respecte un armistiţiu pe linia de contact de la ora 00:00, ora locală, pe 5 septembrie, până la ora 23:59, pe 8 septembrie, dar „forţele de ocupaţie au împiedicat punerea în aplicare a acestui plan”.

Direcţia Principală de Comunicaţii a Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat pentru Ukrainska Pravda că un „armistiţiu nu poate fi unilateral sau asimetric, deoarece altfel ar pune în pericol viaţa şi sănătatea personalului nostru militar”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

zaporojiecentralacentrala nuclearaarmistitiu

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe