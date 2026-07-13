Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Scumpirile la carburanți, tot mai probabile

Cotațiile petrolului au urcat semnificativ după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului la nivel mondial. Specialiștii avertizează că majorarea prețului petrolului s-ar putea reflecta în perioada următoare și în costul carburanților.
Petrolul Brent și WTI au înregistrat creșteri de peste 3%
Prețul petrolului a crescut luni pe piețele internaționale, pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea cu țiței din Orientul Mijlociu.
Țițeiul Brent, referința internațională, s-a apreciat cu 3,92%, până la 78,99 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 3,44%, la 73,87 dolari pe baril, scrie CNN.
Cu toate acestea, Bob McNally, fondator și președinte al Rapidan Energy Group, a declarat pentru CNN că reacția pieței este „destul de moderată”. Potrivit acestuia, prețurile petrolului au rămas sub nivelurile atinse în aprilie, când Brent depășise 115 dolari pe baril.
Analistul explică evoluția prin faptul că investitorii au fost parțial liniștiți de declarațiile președintelui american Donald Trump, care și-a exprimat dorința ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă pentru transportul maritim, avertizând că blocarea acesteia ar provoca „o adevărată catastrofă economică și financiară”.
În același timp, Iranul a avertizat navele comerciale să nu utilizeze rute alternative, inclusiv pe lângă coasta Omanului, deși autoritățile maritime au transmis că ruta sudică prin apele Omanului rămâne deschisă.
Carburanții ar putea deveni mai scumpi
Creșterea cotațiilor petrolului ar putea fi resimțită în perioada următoare și la pompe. În Statele Unite, prețul mediu al unui galon de benzină este de aproximativ 3,87 dolari, potrivit datelor AAA, cu circa 30% peste nivelul înregistrat la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie.
Analiștii atrag atenția că, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua sau transportul prin Strâmtoarea Ormuz va fi afectat, presiunea asupra prețurilor carburanților s-ar putea accentua și pe alte piețe, inclusiv în Europa.
Conflictul s-a intensificat în ultimele zile, după ce armata americană a lansat mai multe atacuri asupra Iranului, ca răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz și la atacul asupra unei nave comerciale. Iranul a ripostat prin lovituri îndreptate către baze militare americane din regiune.