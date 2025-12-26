Mesajul emoționant al Papei Leon pentru o fetiță din București, chiar în noaptea de Crăciun

O fetiță din București i-a scris Papei Leon în septembrie

O fetiță din București a avut parte de o surpriză de Crăciun pe care, probabil, nu o va uita toată viața. În clipele în care aștepta cadourile sub brad, micuța Isabela a primit o scrisoare de la Suveranul Pontif, Papa Leon.

O fetiță din București i-a scris Papei Leon în septembrie, când i-a trimis și un desen, iar răspunsul a ajuns în cutia poștală a familiei Isabelei, de Crăciun, când părinții ieșeau din casă pentru a merge la Sfânta Liturghie, a scris VaticanNews.

„Este foarte frumos”, spune Papa, „că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”.

„Sfântul Părinte va continua să te poarte în rugăciunile sale, împreună cu familia ta și cu toți copiii lumii și îți trimite Binecuvântarea Sa, pe care o extinde cu drag și părinților tăi”, i-a mai spus Suveranul Pontif fetiței din România.

Părinții Isabelei au povestit pentru Vatican News că întreaga familie a mers în pelerinaj la Roma, cu ocazia Jubileului Speranței, iar fetița a pregătit un desen pe care dorea să i-l înmâneze personal Papei. Din cauza numărului mare de pelerini, Isabela nu a reușit să ajungă în fața Suveranului Pontif, dar nu a renunțat.

Alături de părinți și de sora ei mai mare, i-a trimis Papei desenul și o scurtă scrisoare în care îi povestea cum l-a văzut în Piața Sfântul Petru și ce a dorit să transmită prin creația ei.