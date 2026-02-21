Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu, pe DN5
Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu
Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă dimineață, pe Drumul Național 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers către Giurgiu. Un microbuz care transporta 16 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Oamenii care erau în interior au folosit trapa din plafon pentru a ieși din microbuz.
O persoană în vârstă de 55 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. Trebuie menționat că microbuzul folosea anvelope de vară.
În eveniment au fost implicate 16 persoane, dintre care 1 victimă, conștientă, a fost transportată la spital.
Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Din primele informații, mai multe persoane au fost rănite, iar pentru gestionarea eficientă a situației a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Giurgiu.
La fața locului intervin echipaje din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte echipaje medicale SMURD și SAJ.
Citește și:
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News