Ministerul Sănătății: "Recomandări pentru perioada de temperaturi extrem de scăzute"

Scăderea accentuată a temperaturilor se va resimți mai ales pe timpul nopților

În peroadele cu temperaturi scăzute extrem de scăzute, persoanele trebuie să efite deplasările în spații deschide și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume, arată recomandările Ministerului Sănătății.

„Evitaţi frigul. Limitaţi deplasările în aer liber şi expunerea prelungită la frig, mai ales a mâinilor şi picioarelor, pentru a preveni degerăturile. Purtaţi haine călduroase, căciuli, mănuşi, fular şi încălţăminte adecvată; evitaţi umezeala. Consumaţi alimente bogate în proteine, fructe şi legume; evitaţi consumul de alcool. Respectaţi regulile de igienă (spălarea cu apă şi săpun). Încălziţi corespunzător locuinţele şi nu folosiţi instalaţii improvizate, pentru a preveni intoxicaţiile cu monoxid de carbon”, transmite Ministerul Sănătăţii.

Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecţiuni cardiace şi respiratorii, trebuie să evite deplasările şi locurile aglomerate.

De asemenea, copiii nu trebuie lăsaţi să aştepte singuri în maşini parcate şi transporturile lungi în vehicule neîncălzite corespunzător trebuie evitate.

Serviciile de ambulanţă judeţene vor suplimenta, în această perioadă, numărul de echipaje şi maşinile de intervenţie, în cazul în care este necesar.

Potrivit meteorologilor, scăderea accentuată a temperaturilor se va resimți mai ales pe timpul nopților și dimineților, când valorile minime pot coborî până la -19 sau chiar -20 de grade Celsius.

Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în zonele recunoscute pentru episoadele de frig extrem, în special în depresiunile intramontane și în estul Transilvaniei.